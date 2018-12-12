Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй

Все последние дни Великобритания медленно погружается в хаос. Руководит процессом, как положено, премьер-министр Тереза Мэй. Это довольно специфический человек, способный усидеть на троне, даже когда все люди вокруг нее теряют карьеры, должности и репутации.

Новый Черчилль

Тереза Мэй – просто идеальный интриган. Лично я считаю ее самым лживым, коварным и изворотливым западным политиком, из всех кого я помню.

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Но за все приходится платить. И расплатой за сверхъестественную изворотливость стало полная неспособность Мэй управлять государством. Она – идеальный царедворец и серый кардинал, но не лидер и не стратег. Получить власть она умеет, но вот использовать ее – нет.



Тереза Мэй

Наглядный пример – история с Brexit. Кстати, она, в зависимости от политической необходимости, то полностью поддерживала выход страны из ЕС, то категорически выступала против него.

Я думаю, даже сейчас никто точно не скажет, как она относится к Brexit. Скорее всего, даже она сама этого не знает. Если выгодно – поддерживает, если нет, то нет.

Как бы то ни было, Мэй все-таки премьер-министр. И она подготовила проект соглашения с ЕС по условиям выхода. Соглашение получилось в ее фирменном стиле. Там полно всяких "если", всяких "может быть", и разных "посмотрим, что будет дальше".

Если перевести 600 очень умных и сложных страниц соглашения с дипломатического языка и очистить перевод от словесной шелухи, то получится примерно такой текст. "Понятия не имею, как выйти из ЕС и не разрушить страну. Поэтому пускай это решают следующие поколения, а мы оставим все как есть".

Британские депутаты почитали это дело, разобрались и дали понять Мэй, что она принесла в парламент не соглашение, а дохлую крысу. Голосовать они за это не будут, а саму Мэй отправят в отставку.

В этот момент я обрадовался и подумал, что ее все-таки выкинут эту змею из правительства. Но нет. Мэй сказала, что передумала, поэтому голосование по проекту соглашения состоится лишь после Нового года. Таким образом она получила еще один месяц власти. Сейчас будет уговаривать депутатов проголосовать за свой проект соглашения с ЕС.

Я думаю, что в этот раз ничего не выйдет. Управлять страной с помощью интриг и хитрости можно в относительно спокойные периоды. Сейчас же, в момент кризиса и Brexit, такая тактика не сработает. Великобритании нужен не хитрец, а лидер типа Уинстона Черчилля или Маргарет Тэтчер – ироничный и умный человек со стальной волей.

В принципе, такой человек в Лондоне есть – это бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.



Борис Джонсон

Многие его ненавидят, многие боятся, но почти все признают, что он самый умный британский политик из ныне живущих. Если он не сможет вывести страну из ЕС без больших потерь, то этого не сделает никто. Поэтому лично я надеюсь, что в январе Терезу Мэй все-таки прогонят из правительства, и ее место займет Джонсон.

Победа революции

Эммануэль Макрон потерпел ужасное поражение. В понедельник, 10 декабря, президент Франции обратился к нации с телеобращением, в котором пообещал выполнить некоторые из требований "Желтых Жилетов" – протестного движения, охватившего страну.

Главные его посулы – это увеличение минимальной зарплаты на 100 евро, а также отказ от введения налога на пенсии ниже двух тысяч евро. Этим налогом он собирался расплачиваться по французским внешним долгам, а еще раньше обещал исполнить требование не поднимать топливный налог.

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Смотрите, что тут важно: с самого начала своего президентства Макрон хотел показать себя правителем жестким и уверенным в себе. Он много раз обещал, что не будет идти на поводу у уличных движений и разных манифестантов. Как видим, сдался. Президент показал себя не только глупым, но и слабым руководителем. А французы таких не любят и не уважают.

Манифестанты поняли, что Макрон дал слабину. Он показал, что из него можно выжать больше, намного больше. Поэтому акции протеста не остановились. Более того, в выходные может состояться рекордная по числу акция протеста. Но даже если по каким-то причинам этого не произойдет, то манифестанты все равно уже победили.



Протесты во Франции

Во-первых, Макрон уже точно не сможет переизбираться президентом в 2022 году. Если, конечно, не случится что-то совсем необычное, типа нашествия инопланетян. Во-вторых, во Франции родилась новая ранее невиданная политическая сила, которая, я думаю, определит будущее этой страны.

Помните, совсем недавно все боялись прихода к власти ультраправой подруги Владимира Путина Марин ле Пен? Она даже вышла во второй тур президентских выборов. Так вот, сейчас про нее никто и не вспоминает. Ультраправые никому больше не интересны.

Макрона победили не скрепы, не антиисламская риторика, не ксенофобия, не призывы развалить еврозону, а совсем другое. Мобилизация прошла вокруг экономических и социальных требований.

Более того, в политике демонстранты хотят не ультраправого укрепления государства, а, скорее, наоборот. Они выступают за повсеместное введение референдумов – швейцарской, по сути, системы, где роль государства в жизни общества вообще минимальна. Люди сами решают все важные вопросы общим голосованием.



Президент Франции Эммануэль Макрон

Итак, на свет появилось абсолютно новое политическое движение, у которого пока нет ни лидера, ни программы, ни структуры. Точнее, структура у него есть: сетевая, горизонтальная, а не вертикальная и иерархическая, как в обычных партиях.

В экономике оно хочет снижения имущественного неравенства и более справедливого распределения доходов. В политике – постепенного перехода к швейцарской системе прямой демократии, где депутаты, президенты, премьеры, обычные министры и даже многие чиновники становятся просто не нужны.

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В Швейцарии нет главного человека в стране. Скажем, короля, президента или премьер-министра. Просто не существует. Министров там всего семь человек.



Федеральный совет Швейцарии

В Украине, для сравнения, 24 министра. И вы знаете, судя по уровню жизни и развития экономики, швейцарская система работает капельку лучше.