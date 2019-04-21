Много людей до последнего не верили в социологию, – Антипович

О результатах второго тура президентских выборов, избирателей Зеленского и Порошенко и влияние социологии на выборы – об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

– Если бы политики прислушивались к социологии, то наверное не было бы таких результатов у действующего президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Все могло быть по-другому, потому что в обществе царили настроения разочарования украинской власти и личное Порошенко.

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– Эти выборы наиболее предсказуемы в истории Украины. Однако много людей до последнего момента не верили в результаты соцопросов. Было понятно, что Порошенко проиграет еще когда отодвинулся на четвертое-пятое место в рейтингах. Это был март-апрель весны 2018 года.

– На парламентских выборах все взгляды будут на Владимира Зеленского как невоизбранного президента. Его пример может показать, что украинец способен дать мандат доверия новым или альтернативным людям.

– Много людей видели Святослава Вакарчука президентом, даже, когда он сказал, что не будет баллотироваться. Он мог отнять часть голосов у Владимира Зеленского и тогда, вполне вероятно, что Тимошенко и Бойко попали бы во второй тур.С другой стороны, музыкант мог оказаться с Зеленским во втором туре.

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– На результаты выборов не повлияла социология. На избирателей повлияли результаты первого тура, в которых украинцы увидели, что каждый третий проголосовал за Зеленского. Были надежды, что разрыв который зафиксирован в первом туре между Зеленским и Порошенко, уменьшится.

– Определяющим для поддержки Петра Порошенко было противостояния с Россией. Значительная часть голосовала против Путина. У Зеленского подобная ситуация. Кажется, 41% украинцев, который голосует за Зеленского, голосует против ситуации в государстве, а не за него самого.

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