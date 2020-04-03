Много людей начали присылать информацию о коррупции в ОП, – Гео Лерос

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос рассказал, что после публикации видео о том, как брат Андрея Ермака торгует держдолжностями, на его почту стали приходить письма о коррупции в ОП.

Перед этим он попросил присылать ему такую информацию и опубликовал свой мейл. Об этом Гео Лерос рассказал в комментарии 24 канала.

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По его словам, многие люди начали отправлять очень разную информацию, анализом которой он сейчас занимается.

Я пока ее анализирую, некоторую я уже передал журналистам. Другую, которая будет более серьезная, как эти видеозаписи, я обязательно сразу буду направлять в НАБУ,

– сказал нардеп.

Также он добавил, что пока не может рассказать, брал ли Ермака брат деньги, ведь это тайна следствия. Все материалы переданы в НАБУ.

► Дела против Гео Лероса

Нардеп также рассказал, что 30 марта, на следующий день после обнародования видео, на него сразу начали открывать дела.

"Хронология невероятно интересная, я 29 марта выложил эти видеозаписи. На следующий день уже было открыто примерно 4 уголовных дела. Одно добавилось в СБУ, и одно – во время допроса в ГБР. Они еще 190 статью УК добавили – мошенничество. Мы с адвокатом решили, что отвечать на вопросы сегодня (3 апреля – 24 канал) мы не будем, а придем 13 апреля, ведь для нас было неожиданно, что они решили 4 статьи объединить в 1 дело", – объяснил Гео Лерос.

Мне бы хотелось видеть такую активную работу Офиса генпрокурора, СБУ, ГБР в направлении топовых коррупционеров страны. А тут, оказывается, их больше интересует, как у меня оказалась флешка, кто ее записывал, а не то, что родной брат председателя ОП занимается коррупцией,

– отметил нардеп от "Слуги народа".

► Реакция Зеленского и Ермака

Нардеп отметил, что со времени, когда его уволили с должности советника президента, никаких разговоров с ним не было.

Что касается реакции Ермака, то, по словам Гео Лероса, он с большим пренебрежением относится к словам.

"У него уже стены "дышат", у него уже паранойя началась, интриги, теории заговоров. Человек не может принять простой факт, что есть коррупция, есть договорняки, которые он осуществляет со своим братом, или назначает разных людей в "хлебные" места. И об этом нужно говорить. Рано или поздно появятся люди, которые об этом скажут. Ему во всем кажется заговор, что его хотят подвинуть или что-то такое. Если начать анализировать всю эту ложь, которую он придумывает и распространяет – можно потратить все свое время. То, что он говорил, что 24 на 7 работает – он наверное 24 на 7 создает вот эти глупости и распространяет их", – сказал нардеп.

Председатель ОП Ермак утверждает, что записи – это политическая игра, и ему предлагали их выкупить прежде чем опубликовали. Гео Лероса же называют аферистом.

Также Гео Лерос напомнил, что председатель ОП – это не политическая должность, и этот человек не должен проводить собеседования с кадрами, назначать министров или заместителей. "Это канцеляр, который работает и выполняет задачи, которые ему нарезает президент" – утверждает нардеп.

► Об угрозах и преследованиях

Гео Лерос рассказал, что сейчас ему приходят угрозы, однако он их не читает и не обращает на это внимание.

Приходят какие-то сообщения с угрозами, что со мной будет – но это попадает в спам сразу, я даже уже не реагирую. Я не помню имена, от кого это приходило. В фейсбуке заметно, когда пишут друзья, все остальные сообщения попадают в другой раздел,

– поделился нардеп.

Также он добавил, что нет основания для того, чтобы исключить его из фракции.

"Мы, когда шли на выборы, декларировали то, что будет борьба и очищение всей коррупционной власти. По сути, я выполняю те обещания, которые мы давали во время предвыборной кампании", – подчеркнул он.

Большинство людей, коллег (из фракции "Слуга народа" – 24 канал) меня поддерживают, они мне звонят. Но вы должны понять одну важную вещь. Этот результат, который сейчас состоялся, он показывает: любой, кто не соглашается или будет говорить с позиции, которая не резонирует с позицией главы ОП – будет пресекаться – и будут политические преследования,

– подчеркнул Гео Лерос.

Важно Ермак давит на "Слуг народа", чтобы выбрали его сторону в истории с пленками, – Лерос

"То, что сейчас на меня открыто примерно 6-7 уголовных дел – результат того, что ОП, в частности Андрей Ермак, не заинтересованы в том, чтобы кто-то говорил о нем правду. Если люди начнут говорить, как расставляются посты, куда, как, на какие потоки, то обстановка в стране очень быстро изменится", – подытожил нардеп.

Скандал между Ермаком и Леросом: главное

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в фейсбуке опубликовал видео , на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. В ответ на это Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в СБУ и ГБР. Правоохранители открыли ряд уголовных производств против Гео Лероса.

Только одно производство касается именно содержания обнародованных видео – это дело возбудила САП.

Брат главы ОП Денис Ермак признал, что на обнародованных видео именно он.

Смотрите видео, которое опубликовал Гео Лерос: