Много людей останутся без отопления, – Витренко назвал риски ликвидации "Нафтогаза"

Сейчас государственную компанию "Нафтогаз" невозможно ликвидировать. Ведь большинство украинцев могут остаться без отопления.

Такое мнение озвучил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью телеканалу "Прямой".

Обратите внимание! Когда отключат отопление в Украине в 2020 году

По его словам, Украине нужно превратить "Нафтогаз" в нормальную компанию, ведь сейчас она больше похожа "на государственный советский комитет по нефти и газу, который, в принципе, не создает дополнительную ценность".

Что нужно делать? Начнем с того, почему "Нафтогаз" пока нельзя приватизировать. Потому что 90% людей в Украине зависят от газа для отопления своих домов: либо централизованное отопление, или индивидуальное. И, к сожалению – и это проблема правительства или вина правительства, и этого, и предыдущего, – до сих пор не созданный эффективный рынок газа, который бы не нуждался в участии государственной компании,

– отметил Витренко.

Он пояснил, если ликвидировать "Нафтогаз", то многие люди просто останутся без отопления. Однако они этого допустить не могут. А рыночные игроки большому количеству населения не захотят поставлять газ, особенно по доступным ценам.

"Важно понять, что 50% людей не могут платить рыночную цену за газ. Вот пока у нас есть такая ситуация, когда нет эффективного рынка газа, люди не могут платить спокойно рыночную цену, и рыночные компании не готовы обеспечить все потребности людей в газоснабжении, – нужен "Нафтогаз", который бы обеспечивал ресурс газа для всех людей в Украине", – добавил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины".

Справка. В феврале 2020 года оптовая цена на газ для населения составляла 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров. Это самая низкая стоимость, начиная с апреля 2016 года.