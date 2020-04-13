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      Много людей возле храмов в Вербное воскресенье в Черновцах: полиция не зафиксировала нарушений

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      На Буковине правоохранители не обнаружили нарушений во время богослужений в Вербное воскресенье / Информационное агентство АСС

      В воскресенье, 12 апреля, христиане восточного обряда отмечали Вербное воскресенье, а западного – Пасху. Во время богослужений, состоявшихся в этот день, правоохранители не зафиксировали никаких нарушений карантина. Хотя в соцсетях распространялась информация о большом скоплении людей перед храмами.

      Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Черновицкой области, в течение выходных полицейские составили лишь два протокола. Касались они несоблюдения самоизоляции.

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      Зато возле церквей никаких нарушений не обнаружили.

      Что известно о Вербном воскресенье в Черновцах

      Перед праздниками правительство и МВД дали церквям рекомендации, согласно которым:

      • все богослужения должны происходить без верующих и исключительно при участии священнослужителей;
      • для того, чтобы к службе смогли присоединиться прихожане, будут онлайн-трансляции;
      • прихожане смогут посещать храмы только индивидуально и когда там не будет богослужений;
      • в таком случае в большие храмы будут пускать не более десяти 10 человек, а в маленькие – не более одного человека;
      • все посетители храмов должны быть в масках или респираторах;
      • у храма не должно быть скоплений, а расстояние между людьми должно составлять не менее 2 метров;
      • освящения вербы и пасхальных корзин на территории храмов не будет: в городах люди смогут все купить освященным, а в селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота дома, а священник сможет пройти по улицам и освятит их.

      Но несмотря на эти рекомендации, в Черновцах во Свято-Духовский кафедральный собор УПЦ МП в Черновцах пришло очень много людей. Как свидетельствуют фото в сети, люди не соблюдали необходимую дистанцию друг между другом и у многих не было масок на лицах.

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      Ситуация с коронавирусом в Черновцах: коротко

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 13 апреля в Украине коронавирусом заболели 3 102 человека, 93 человека умерли: 47 мужчин и 46 женщин. Зато 97 пациентов выздоровели.
      • Больше всего инфицированных зафиксировали в Черновицкой области: здесь уже подтвердили 462 случая. В то же время на Буковине коронавирус распространяется стремительнее всего из всех регионов Украины. К сожалению, уже 8 человек здесь умерли от COVID-19.
      • 13 марта в Черновцах в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции объявили чрезвычайную ситуацию.
      • 16 марта в Черновцах ввели ограничения по работе медучреждений и учреждений сферы услуг. А 17 марта в областном центре полностью приостановили движение общественного транспорта.
      • С 22 марта в Черновцах ввели масочный режим на рынках и в продуктовых магазинах.
      • 1 апреля ввели особый режим въезда и выезда на территорию Черновицкой области.
      • 11–12 апреля на Буковине, кроме рекомендации не выходить на улицу, действовали и строгие противоэпидемические меры. Не работали продуктовые магазины, а заправочные станции обслуживали только специальные категории водителей.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Религия Карантин в Украине 2020 Пасха Новости Черновцов
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