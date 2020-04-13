Много людей возле храмов в Вербное воскресенье в Черновцах: полиция не зафиксировала нарушений
В воскресенье, 12 апреля, христиане восточного обряда отмечали Вербное воскресенье, а западного – Пасху. Во время богослужений, состоявшихся в этот день, правоохранители не зафиксировали никаких нарушений карантина. Хотя в соцсетях распространялась информация о большом скоплении людей перед храмами.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Черновицкой области, в течение выходных полицейские составили лишь два протокола. Касались они несоблюдения самоизоляции.
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Зато возле церквей никаких нарушений не обнаружили.
Что известно о Вербном воскресенье в Черновцах
Перед праздниками правительство и МВД дали церквям рекомендации, согласно которым:
- все богослужения должны происходить без верующих и исключительно при участии священнослужителей;
- для того, чтобы к службе смогли присоединиться прихожане, будут онлайн-трансляции;
- прихожане смогут посещать храмы только индивидуально и когда там не будет богослужений;
- в таком случае в большие храмы будут пускать не более десяти 10 человек, а в маленькие – не более одного человека;
- все посетители храмов должны быть в масках или респираторах;
- у храма не должно быть скоплений, а расстояние между людьми должно составлять не менее 2 метров;
- освящения вербы и пасхальных корзин на территории храмов не будет: в городах люди смогут все купить освященным, а в селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота дома, а священник сможет пройти по улицам и освятит их.
Но несмотря на эти рекомендации, в Черновцах во Свято-Духовский кафедральный собор УПЦ МП в Черновцах пришло очень много людей. Как свидетельствуют фото в сети, люди не соблюдали необходимую дистанцию друг между другом и у многих не было масок на лицах.
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Ситуация с коронавирусом в Черновцах: коротко
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 13 апреля в Украине коронавирусом заболели 3 102 человека, 93 человека умерли: 47 мужчин и 46 женщин. Зато 97 пациентов выздоровели.
- Больше всего инфицированных зафиксировали в Черновицкой области: здесь уже подтвердили 462 случая. В то же время на Буковине коронавирус распространяется стремительнее всего из всех регионов Украины. К сожалению, уже 8 человек здесь умерли от COVID-19.
- 13 марта в Черновцах в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции объявили чрезвычайную ситуацию.
- 16 марта в Черновцах ввели ограничения по работе медучреждений и учреждений сферы услуг. А 17 марта в областном центре полностью приостановили движение общественного транспорта.
- С 22 марта в Черновцах ввели масочный режим на рынках и в продуктовых магазинах.
- 1 апреля ввели особый режим въезда и выезда на территорию Черновицкой области.
- 11–12 апреля на Буковине, кроме рекомендации не выходить на улицу, действовали и строгие противоэпидемические меры. Не работали продуктовые магазины, а заправочные станции обслуживали только специальные категории водителей.
Самые распространенные симптомы коронавируса / инфографика 24 канала
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