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      Много травмированных и перевернутые авто: под Харьковом произошло масштабное ДТП – фото

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      Много травмированных и перевернутые авто: под Харьковом произошло масштабное ДТП
      Много травмированных и перевернутые авто: под Харьковом произошло масштабное ДТП / Полиция Харькова

      В жутком ДТП возле поселка Рогань под Харьковом столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибла одна женщина, еще 5 пострадавших с ушибами и синяками доставили в больницу.

      Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

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      Водитель Kia не справился с управлением и наехал на женщину-пешехода, после чего столкнулся с автомобилем Volkswagen. Последнее авто перевернуло от удара на 54-летнюю женщину, пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

      Через ДТП під Харковом загинула жінка, ще 5 осіб отримали поранення

      Из-за ДТП под Харьковом погибла женщина, еще 5 человек получили ранения

      Еще две машины, водители которых пытались обойти аварию – не справились с управлением. ВАЗ опрокинуло на крышу, а Fiat съехал в кювет.

      Від ударів авто перевернуло

      От ударов авто перевернуло

      Считается, что причиной ДТП мог стать гололед.

      Последствия аварии под Харьковом: видео с места события

       

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Харькова Авто Жертвы
      Источник: 24 канал
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