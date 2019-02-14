Много травмированных и перевернутые авто: под Харьковом произошло масштабное ДТП – фото

В жутком ДТП возле поселка Рогань под Харьковом столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибла одна женщина, еще 5 пострадавших с ушибами и синяками доставили в больницу.

Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

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Водитель Kia не справился с управлением и наехал на женщину-пешехода, после чего столкнулся с автомобилем Volkswagen. Последнее авто перевернуло от удара на 54-летнюю женщину, пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Из-за ДТП под Харьковом погибла женщина, еще 5 человек получили ранения

Еще две машины, водители которых пытались обойти аварию – не справились с управлением. ВАЗ опрокинуло на крышу, а Fiat съехал в кювет.

От ударов авто перевернуло

Считается, что причиной ДТП мог стать гололед.

Последствия аварии под Харьковом: видео с места события