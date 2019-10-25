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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Много выстрелов, паника, – очевидцы о смертельной перестрелке в Харькове

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      Очевидцы рассказали детали смертельной стрельбы в Харькове
      Очевидцы рассказали детали смертельной стрельбы в Харькове / Фото 24 канала, Анна Черненко

      Смертельная стрельба в Харькове произошла на парковке возле супермаркета "Восторг". Очевидцы инцидента рассказывают, что злоумышленники делали по несколько выстрелов сразу. После этого на месте началась паника.

      На данный момент место стрельбы на улице Клочковской оградили ограничительной лентой, на месте работают полицейские и эксперты.

      Главное: Перестрелка в Харькове: это могло быть покушение на подельника террориста Жилина – фото, видео

      Покупатели супермаркета, которые стали свидетелями инцидента, рассказали детали изданию "057". Очевидиц Валерий заметил, что выстрелы были хорошо слышны в маркете. Его машина стояла рядом с Mitsubishi, который был обстрелян на парковке.

      Мы были в магазине, когда началась стрельба. Хорошо, что не вышли, – было огромное количество выстрелов, паника, все испугались. Всего слышали 20-30 выстрелов. Казалось, что стреляли очередями. На входе лежал человек, а машина была расстреляна в трех местах,
      – рассказал очевидиц.

      Несмотря на это, он не видел мужчин, которые стреляли.

      Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове / фото 24 канал, Анна Черненко

      К слову, во время стрельбы несколько пуль попали в супермаркет и пробили витрину. К счастью, пострадавших среди покупателей нет.

      Что известно о перестрелке в Харькове?

      • Перестрелка произошла днем 25 октября на улице Клочковской в Харькове. 2 неизвестных выстрелили из оружия в 2 мужчин. Злоумышленники сразу скрылись с места инцидента. Правоохранители нашли их авто, оно было подожжено.
      • Впоследствии вблизи Южного вокзала на железнодорожном пути полицейские заметили мужчину, который мог быть причастным к перестрелке. Он подорвал себя гранатой на глазах у правоохранителей и погиб на месте.
      • В перестрелке погиб сообщник террориста "Оплота" Евгения Жилина – Владимир Борох.
      • Ранение во время перестрелки получил бывший участник террористической организации "Оплот", криминальный авторитет Георгий Исаков по прозвищу "Жора". Он был "правой рукой" организатора бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина, которого в 2016 году убили в Москве.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Перестрелка в Харкове Новости Харькова Полиция Жертвы
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