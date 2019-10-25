Много выстрелов, паника, – очевидцы о смертельной перестрелке в Харькове

Смертельная стрельба в Харькове произошла на парковке возле супермаркета "Восторг". Очевидцы инцидента рассказывают, что злоумышленники делали по несколько выстрелов сразу. После этого на месте началась паника.

На данный момент место стрельбы на улице Клочковской оградили ограничительной лентой, на месте работают полицейские и эксперты.

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Покупатели супермаркета, которые стали свидетелями инцидента, рассказали детали изданию "057". Очевидиц Валерий заметил, что выстрелы были хорошо слышны в маркете. Его машина стояла рядом с Mitsubishi, который был обстрелян на парковке.

Мы были в магазине, когда началась стрельба. Хорошо, что не вышли, – было огромное количество выстрелов, паника, все испугались. Всего слышали 20-30 выстрелов. Казалось, что стреляли очередями. На входе лежал человек, а машина была расстреляна в трех местах,

– рассказал очевидиц.

Несмотря на это, он не видел мужчин, которые стреляли.

Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове / фото 24 канал, Анна Черненко

К слову, во время стрельбы несколько пуль попали в супермаркет и пробили витрину. К счастью, пострадавших среди покупателей нет.

Что известно о перестрелке в Харькове?