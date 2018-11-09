Многоэтажка на месте школы: четырем тысячам детей в Ирпене негде учиться
Местная власть в Ирпене, что под Киевом пообещала жителям построить школу, однако на ее месте уже возвели девять этажей жилого дома.
Об этом сообщает "Подробности"
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Исполняющая обязанности мэра Анастасия Попсуй лично уверяла, что новая трехэтажная школа, к работам которой вроде бы привлекли всемирно известного итальянского архитектора, будет построена.
Это были просто обещания, никаких документов, школу никто не строит. У каждого депутата своя строительная компания. В нашей школе 11 первых классов, дети учатся во вторую смену. Детей – по 40 человек в классах,
– сказала жительница Ирпеня Юлия Курбач.
Жители уверяют, что и в Ирпене и так не хватает учебных мест для четырех тысяч детей.
В Киевской облгосадминистрации утверждают, что о строительстве школы в Ирпене там никто не слышал. Сразу после разглашения ситуации о махинациях застройщиков в отставку ушел мэр города Владимир Карплюк. Сейчас делом занимаются правоохранители.