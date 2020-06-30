На Киевщине в многоквартирном доме обрушилась крыша: фото и подробности
В селе Садовое, что в Барашевском районе Киевщины, обвалилась крыша двухэтажного многоквартирного дома. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как случился обвал
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- Обвалилась кровля дома в селе Садовое на улице Гагарина 4, передает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
- Кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела.
- По предварительной информации, квартиры не пострадали.
- Впрочем, две квартиры оказались заблокированы обвалом.
Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Березанского горсовета 1 июля должна определить размер ущерба и то, как крышу будут восстанавливать. По предварительной оценке на замену кровли необходимо 500 тысяч гривен.
Обвал крыши жилого дома на Киевщине / Фото пресс-служба Киевской ОГА