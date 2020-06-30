В селе Садовое, что в Барашевском районе Киевщины, обвалилась крыша двухэтажного многоквартирного дома. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как случился обвал

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Обвалилась кровля дома в селе Садовое на улице Гагарина 4, передает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела.

По предварительной информации, квартиры не пострадали.

Впрочем, две квартиры оказались заблокированы обвалом.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Березанского горсовета 1 июля должна определить размер ущерба и то, как крышу будут восстанавливать. По предварительной оценке на замену кровли необходимо 500 тысяч гривен.

Обвал крыши жилого дома на Киевщине / Фото пресс-служба Киевской ОГА