Многозонные счетчики электричества позволяют потребителям экономить деньги

Украинцы учатся экономить. Как подсчитали в компании по электроснабжению и энергоэффективности YASNO, зимой потребление электричества возрастает в полтора раза.

Поэтому, чтобы не тратить больше, советуют устанавливать многозонные счетчики. Эти приборы позволяют платить за свет вдвое меньше денег. Льготный тариф начинает действовать с 23 часов вечера и до 7 утра. Преимущества многозонных счетчиков уже успели оценить более 30 тысяч украинских семей.

"Мы планируем здесь использовать теплые полы, бойлеры, посудомоечную машинку и технику, которая может готовить ночью. Поэтому мы решили установить двухзонный счетчик, потому что ночью электроэнергия в два раза дешевле", – рассказал киевлянин Тимур Малыгин.

"Можно часть своих дневных бытовых дел сместить на часы по льготному тарифу. Например, чтобы бойлер автоматически включался в 6 утра и до 7 часов подогрел воду по льготному тарифу. Пригодятся умные розетки с таймером, которые позволяют автоматическое включение и выключение приборов на то время, когда есть льготный тариф. Или когда вы этими электроприборами не пользуетесь, идя на работу", – пояснил эксперт по энергоэффективности Антон Ковалишин.

Сам процесс установки многозонного счетчика занимает всего 10 минут.

"Как это сделать, как установить этот счетчик? Где его найти? Наиболее простой способ – заказать на сайте YASNO набор "Умный WATT", который уже включает услугу по установке счетчика под ключ. В этот набор входят набор LED-ламп и умная розетка, с помощью которой можно управлять включением ваших электроприборов. Обращаются ОСМД, которые также имеют желание экономить на уплате электроэнергии и устанавливают такие счетчики для своих жителей", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Эксперты убеждены, что экономное потребление электроэнергии позволяет не только экономить деньги, но и снижает нагрузку на внутридомовые электрические сети и в целом способствует энергетической независимости страны.