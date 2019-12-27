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      Многозонные счетчики электричества позволяют потребителям экономить деньги

      Новая тема 29 Читати новину українською

      Украинцы учатся экономить. Как подсчитали в компании по электроснабжению и энергоэффективности YASNO, зимой потребление электричества возрастает в полтора раза.

      Поэтому, чтобы не тратить больше, советуют устанавливать многозонные счетчики. Эти приборы позволяют платить за свет вдвое меньше денег. Льготный тариф начинает действовать с 23 часов вечера и до 7 утра. Преимущества многозонных счетчиков уже успели оценить более 30 тысяч украинских семей.

      "Мы планируем здесь использовать теплые полы, бойлеры, посудомоечную машинку и технику, которая может готовить ночью. Поэтому мы решили установить двухзонный счетчик, потому что ночью электроэнергия в два раза дешевле", – рассказал киевлянин Тимур Малыгин.

      "Можно часть своих дневных бытовых дел сместить на часы по льготному тарифу. Например, чтобы бойлер автоматически включался в 6 утра и до 7 часов подогрел воду по льготному тарифу. Пригодятся умные розетки с таймером, которые позволяют автоматическое включение и выключение приборов на то время, когда есть льготный тариф. Или когда вы этими электроприборами не пользуетесь, идя на работу", – пояснил эксперт по энергоэффективности Антон Ковалишин.

      Сам процесс установки многозонного счетчика занимает всего 10 минут.

      "Как это сделать, как установить этот счетчик? Где его найти? Наиболее простой способ – заказать на сайте YASNO набор "Умный WATT", который уже включает услугу по установке счетчика под ключ. В этот набор входят набор LED-ламп и умная розетка, с помощью которой можно управлять включением ваших электроприборов. Обращаются ОСМД, которые также имеют желание экономить на уплате электроэнергии и устанавливают такие счетчики для своих жителей", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

      Эксперты убеждены, что экономное потребление электроэнергии позволяет не только экономить деньги, но и снижает нагрузку на внутридомовые электрические сети и в целом способствует энергетической независимости страны.

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      Теги: Новости Украины Энергоэффективность
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