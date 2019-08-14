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      Множество танков и "Градов": боевики все еще стягивают тяжелое вооружение на опасное расстояние

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      СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 29 "Градов" и 49 танков боевиков, размещенных с нарушениями
      СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 29 "Градов" и 49 танков боевиков, размещенных с нарушениями / Фото из открытых источников

      Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в очередной раз зафиксировали на оккупированной Луганщине тяжелое вооружение боевиков, размещенное с нарушением линий отвода, согласованных в минских договоренностях.

      В частности, 10 августа беспилотник миссии вблизи города Миусинск (входит в состав города Красный Луч и располагается в 62 километрах на юго-запад от Луганска) обнаружил 7 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра. Кроме того, вблизи Ольховки (40 километров на восток от Донецка) 22 "Града" были замечены в районе Хрустального. В то же время возле Ольховки боевики разместили с нарушением 2 буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 миллиметра.

      Тем временем в зоне боевых действий: Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов

      Также наблюдатели ОБСЕ на оккупированном Донбассе зафиксировали десятки единиц тяжелого вооружения, "размещенного по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".

      Так, 7 августа на основе доступных данных воздушного наблюдения миссия зафиксировала 3 танка неустановленного типа, которые оккупанты разместили на полигоне возле поселка Шимшиновка (в 27 километрах на юго-запад от Луганска). Также наблюдатели заметили 16 танков и 16 единиц буксируемой артиллерии на полигоне вблизи села Мирное (28 километров к юго-западу от Луганска)

      А 10 августа беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил 20 танков неустановленного типа на полигоне возле села Круглик (31 километр на юго-запад от Луганска). В то же время еще 3 танка (вероятно Т-64) находились возле Хрустального. Кроме того, 5 самоходных гаубиц 2С1, 12 буксированных гаубиц Д-30 "Лягушка" калибра 122 миллиметра и 8 танков неустановленного типа было обнаружено на полигоне возле Миусинска.

      Донбас, окуповані території, карта, Донецьк, Луганськ, бойовикиОккупированные территории в Донецкой и Луганской областях

      С 21 июля на Донбассе начало действовать бессрочное перемирие. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, как украинские воины, так и боевики публично взяли на себя обязательство не вести огонь в течение неопределенного периода.

      Это уже не впервые наблюдатели СММ ОБСЕ замечают на Донбассе технику боевиков. В частности, недавно здесь зафиксировали российский разградитель ИМР-3, который используют для прокладывания путей в завалах во время наступления военной колонны. К слову, эта техника оснащена даже защитой на случай ядерного удара или техногенной катастрофы.

      где и когда еще фиксировали военную технику окупантов:
       
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Оружие Пророссийские боевики
      Источник: 24 канал
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