Однако во время мобилизации в Украине возникает вопрос правомерности повторного возвращения к службе военнослужащих, которых уволили из рядов ВСУ по определенным причинам. Возможен ли подобный процесс, согласно украинскому законодательству – читайте в материале 24 Канала.

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Могут ли мобилизовать уволенного военного повторно

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", лица, призванные по мобилизации и уволенные со службы, не подлежат повторному призыву в течение шести месяцев после увольнения. Однако они могут вернуться на службу исключительно по собственному желанию.

Итак, относительно повторного призыва действуют четкие ограничения:

в случае частичной мобилизации в Украине;

в течение шести месяцев после увольнения;

если лицо уже проходило службу во время мобилизации;

повторный призыв возможен только с согласия военнообязанного.

Относительно случаев, когда после увольнения прошло семь и более месяцев, вопрос регулируется статьей 23. Она предусматривает возможность повторного призыва в случае объявления частичной мобилизации.

Однако сейчас в Украине действует Указ Президента о всеобщей мобилизации, что меняет подход к этой ситуации. Поэтому положения статьи 23 о частичной мобилизации не применяются.

В то же время закон не определяет конкретных временных рамок для возвращения на военную службу по истечении шестимесячного срока с момента увольнения. В этот период возвращение возможно только при условии, что военнообязанный предоставит официальное письменное согласие на повторный призыв.

Что известно о мобилизации в Украине