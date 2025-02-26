Могут ли уволенного военнообязанного мобилизовать повторно
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация мужского населения. Это означает, что военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет могут привлечь к службе в ряды ВСУ.
Однако во время мобилизации в Украине возникает вопрос правомерности повторного возвращения к службе военнослужащих, которых уволили из рядов ВСУ по определенным причинам. Возможен ли подобный процесс, согласно украинскому законодательству – читайте в материале 24 Канала.
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Могут ли мобилизовать уволенного военного повторно
В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", лица, призванные по мобилизации и уволенные со службы, не подлежат повторному призыву в течение шести месяцев после увольнения. Однако они могут вернуться на службу исключительно по собственному желанию.
Итак, относительно повторного призыва действуют четкие ограничения:
- в случае частичной мобилизации в Украине;
- в течение шести месяцев после увольнения;
- если лицо уже проходило службу во время мобилизации;
- повторный призыв возможен только с согласия военнообязанного.
Относительно случаев, когда после увольнения прошло семь и более месяцев, вопрос регулируется статьей 23. Она предусматривает возможность повторного призыва в случае объявления частичной мобилизации.
Однако сейчас в Украине действует Указ Президента о всеобщей мобилизации, что меняет подход к этой ситуации. Поэтому положения статьи 23 о частичной мобилизации не применяются.
В то же время закон не определяет конкретных временных рамок для возвращения на военную службу по истечении шестимесячного срока с момента увольнения. В этот период возвращение возможно только при условии, что военнообязанный предоставит официальное письменное согласие на повторный призыв.
Что известно о мобилизации в Украине
- Сейчас в Украине не происходит принудительная мобилизация с 18 лет. При этом желающие мужчины 18 – 24 лет, несмотря на свой возраст, все же могут стать на защиту Родины и заключить контракт с ВСУ.
- Относительно мобилизации за 50 лет представитель РТЦК в Киеве Лариса Козак объяснила, что военкоматам приказали мобилизовать эту категорию граждан только в части обеспечения. Она также подчеркнула, что не видела случаев, когда мужчин за 50 лет отправляли непосредственно на боевые должности.