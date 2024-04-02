"Серый лебедь" уже летит: как теракт в Подмосковье повлиял на пополнение армии России
Российские власти продолжают искать способы, как пополнить личный состав своей армии. Хотя официально новая волна мобилизации в России не объявлена, там пытаются "убеждать" определенные категории населения подписывать контракты с минобороны.
Блогер, политолог Сергей Запорожский рассказал 24 Каналу, что пополнение российской армии происходит в частности благодаря срочникам. Также после теракта в "Крокус Сити Холле", который совершили якобы граждане Таджикистана, под давлением мобилизации оказались мигранты.
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Будут заставлять подписывать контракт
Минобороны России издало приказ о необходимости заключения контрактов с вооруженными силами России с теми, кто сейчас служит на срочной службе с осени 2023 года. Также должен быть подписан контракт с теми, кого будут набирать сейчас.
Россияне должны были набрать 130 тысяч осенью 2023 года на срочную службу. Сейчас они планируют набрать 150 тысяч. В общем имеем 280 тысяч. По плану оккупантов, до конца 2024 года из этих срочников 115 тысяч каким-то образом нужно убедить заключить контракт,
– объяснил он.
Это не те, кто приходит в российские военкоматы, чтобы "по-легкому" заработать 250 тысяч рублей в месяц. Это срочники от 18 до 30 лет, часть которых они будут заставлять подписать контракт с минобороны.
Давно притесняют
Кроме того, россияне имеют еще несколько источников наполнения своей армии. Во-первых, это люди, которые совершают преступление или не совершают, а им подбрасывают наркотики. Их "убеждают" подписать контракт с минобороны или "уехать" на 8 – 10 лет за "хранение наркотиков".
Во-вторых, мигранты. Их давно уже притесняют, проверяя тех, кто получил российский паспорт, что с военным учетом.
После теракта в "Крокус Сити Холле", когда российские власти задержали подозреваемых – граждан Таджикистана, на мигрантов в России началось бешеное давление.
"Сейчас есть огромное количество видео из аэропортов, как мигранты бегут из России, потому что боятся межнациональной розни. Между тем в регионах возникают инциденты, когда мигранты бьют русских или наоборот. Это если не "черный", то точно "серый лебедь" уже летит", – заметил Сергей Запорожский.Кстати. После теракта в "Крокусе" российские силовики приехали с проверкой на склад маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали. Здесь работает большое количество мигрантов. У работников склада, а их несколько тысяч, проверяли документы. После этого некоторых из них посадили в автозаки и отвезли в военкоматы.
Мобилизация в России
- В России с 1 апреля начался весенний призыв. В Москве даже создали единый призывной центр.
- Накануне в силовых ведомствах России активно переписывали подчиненных, людей, которые отправятся на войну, а также тех, кто находится на административном учете, под домашним арестом, в СИЗО.
- Кроме того, призывников, которые прослужили год, заставляют подписывать контракты. В частности за отказ, неявку по повестке их может ждать небольшой штраф.
- В то же время бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес назвал слова главы минобороны России Сергея Шойгу о создании до конца 2024 года двух дополнительных общевойсковых армий, ложью. Ходжес считает, что Россия не имеет ресурсов обучить 300 тысяч россиян для новых подразделений. По его словам, Шойгу объявил это, но этих армий не существует и они не могут быть боеспособными формированиями.