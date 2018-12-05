Мобилизация в Украине: в ВСУ назвали условие, при котором начнут призывать всех военнообязанных

Полномасштабная мобилизация в Украине начнется только в случае открытой агрессии России, а в армию будут призывать всех резервистов и военнообязанных украинцев.

Об этом заявил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персонала Генштаба ВСУ Михаил Щербина на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс".

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"Меры мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии Российской Федерации. Тогда будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, а все резервисты и военнообязанные, которые предназначены для укомплектования войск", – сказал он.

По словам представителя Генштаба, сегодня оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тысяч человек.

По данным соцопросов, 80% этих резервистов готовы прибыть в ВСУ, в свои части в случае открытой агрессии противника,

– отметил Щербина.

Он также напомнил, что на время прохождения подготовки резервистам гарантируется сохранение места работы, заработная плата и государственное страхование на период сборов, как и у военнослужащих

"Сумма денежных выплат резервистам за месяц подготовки составляет от 5200 гривен рядовым в 8600 гривен офицерам", – отметил он.

Кроме того, по словам представителя ВСУ, с начала сборов большое количество резервистов по собственной инициативе прибывает в военкоматы. Поэтому, в Генштабе дано распоряжение брать на сборы сверх установленной численности, чтобы все желающие смогли пройти подготовку.

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовало этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна и 24 моряков.



После этого Украина привела Вооруженные Силы в полную боевую готовность. 3 декабря Министерство обороны Украины начало мобилизацию резервистов первой очереди – мужчин до 40 лет, прошедших соответствующую боевую подготовку.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24-х украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.