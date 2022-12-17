Сейчас в Украине вручают повестки четырех видов. И только 2 из них означают, что гражданин уже призван в службу. 24 канал.

К теме Общая мобилизация в Украине: каков порядок вручения повесток

Какие виды повесток бывают

Появиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного

Эти повестки посылают или раздают с целью обновить данные о призывниках в военном комиссариате. Человек должен указать личные контакты, информацию о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы, учебе и т.д.

Повестка для прохождения медицинского осмотра при военкомате

Такие виды повесток дают для определения состояния здоровья и пригодности гражданина к службе. После обследования военно-врачебная комиссия дает заключение о пригодности или непригодности к военной службе.

Повестка-призыв на срочную военную службу

Это именно тот вид повесток, после которого человек отправляется на военную службу. Если человек принял такую повестку и не явился, то это считается уклонением от призыва. Уклоняющему угрожает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 335 Уголовного кодекса Украины. В таком случае человеку грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

Повестка на прибытие на призывной участок

Такие повестки еще называют "мобилизационным распоряжением", "боевой повесткой" или "повесткой на отправку". Их вручают тем военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными для несения военной службы. При получении такой повестки гражданин должен явиться на призывной сборный пункт в течение 12-24 часов после объявления мобилизации.

Обратите внимание! В воинские части сразу могут направить только тех военнообязанных, которые уже служили или проходили обучение. То есть, сразу на передовую без опыта прохождения военной службы или подготовки на учебном собрании не отправляют.