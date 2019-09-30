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      Минометчики ВСУ получили первые мобильные комплексы Барс

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      Минометный комплекс Барс-8ММК
      Минометный комплекс Барс-8ММК / Фото из открытых источников

      Мобильные минометные комплексы Барс-8ММК: какие преимущества украинской разработки.

      Отличная новость для тех, кто пристально следит за новинками отечественного ВПК. Ведь в состав одной из войсковых частей ВСУ была передана первая, долгожданная батарея мобильных минометов Барс-8ММК.

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      Напомню, что минувшей весной завершились государственные испытания бронеавтомобилей Барс-8, а, следовательно, и минометного комплекса ММК на их базе.

      Напомню, что на вооружении Барс-8ММК стоит 120-мм миномет 2Б11 (возможны и другие варианты минометного вооружения) с дальностью поражения цели до 7200 м и скорострельностью 12 выстрелов в минуту. Миномет интегрирован в детище испанской Everis Aerospace and Defense (EAD) и New Technologies Global Systems (NTGS) – 120-мм легкую самоходную минометную систему Alakran. Боекомплект же данного комплекса составляет 60 мин.

      Отмечу, что ближайший конкурент Барс-8ММК – российский 120-мм минометный комплекс МЗ-304 "Горец" (пока даже не прошедший полного цикла испытаний), интегрированный в бронеавтомобиль "Тигр-М" (с трудом преодолевающий бордюры), уступает украинской разработке, как в скорости развертывания, так и в объеме боекомплекта (20 мин "Горца" против 60 мин "Барс-8ММК").

      На сегодняшний день данный комплекс может достаточно эффективно и быстро подавлять огневые точки и позиции потенциального противника на фронте, без нарушения "Минских соглашений", что делает эту разработку особо актуальной в рамках нынешнего формата ведения боевых действий.

      Кроме того не забываем, что подобного рода мобильные минометные комплексы могут быть широко востребованы у иностранных заказчиков, заинтересованных в усиление своих вооруженных сил высокоточным и скорострельным вооружением, практически неуязвимым для ответного огня противника.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
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