14:27
18 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости экономики
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Мобильный банкинг "Проминвестбанка" уже не работает: причина

      39 Читати новину українською
      / ukranews.com

      "Проминвестбанк" прекращает предоставлять возможность физическим лицам пользоваться системой дистанционного обслуживания, в частности мобильным банкингом.

      Изменения вступят в силу 10 декабря 2019 года . В то же время юридические лица все еще иметь возможность использовать систему дистанционного управления счетами "Клиент-Банк", сообщили на сайте "Проминвестбанка".

      Читайте также: Главе "Укрэксимбанка" Гриценко объявили подозрение на 78 страницах

      Как сообщают в банке, такие изменения связаны с тем, что постепенно банк прекращает работать с физическими лицами.

      Что было до этого?

      • Государственная исполнительная служба ранее арестовала акции "Проминвестбанка".
      • В конце августа 2019 был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета стартовала с 532 миллионов 99 тысяч гривен. Но фондовая биржа в установленный срок не получила заявок на его покупку.
      • В сентябре Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал центральный офис "Проминвестбанка" в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.
      • Во II квартале 2019 года "Проминвестбанк" закрыл 31 отделения.
      • До конца года банк прекращает обслуживание платежных карт MasterCard.

      Что известно о "Проминвестбанке"?

      • "Проминвестбанк" основан в 1992 году.
      • Российский "Внешэкономбанк" владеет 99,7726% акций "Проминвестбанка".
      • По данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2019 год размер общих активов банка составил 37,661 миллиарда гривен. "Проминвестбанк" занимал 12 место среди 76 действующих банков в Украине.
      Главные новости 17 ноября: путь захваченных кораблей в Одессу и новая жертва взрывов в Балаклее
      сегодня
      1172
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Приложения Техно Банки НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Полювання на олігархів: як Бахматюк співпрацював з попередньою владою
      сегодня , 13:00 Полювання на олігархів: як Бахматюк співпрацював з попередньою владою
      Сергій Лещенко 78
      Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике
      сегодня , 12:00 Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике
      Блог Медіа 518
      Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит" – фото
      сегодня , 11:30 Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит" – фото
      Михайло Макарук 180
      Демократия или смерть: протесты в Гонконге переросли в Майдан
      сегодня , 11:02 Демократия или смерть: протесты в Гонконге переросли в Майдан
      Богдан Мірошниченко 403
      Зовнішня політика Трампа: всі дороги ведуть до Путіна, – Der Standard
      сегодня , 08:40 Зовнішня політика Трампа: всі дороги ведуть до Путіна, – Der Standard
      Світові Медіа 1266
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук