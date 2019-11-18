Мобильный банкинг "Проминвестбанка" уже не работает: причина
"Проминвестбанк" прекращает предоставлять возможность физическим лицам пользоваться системой дистанционного обслуживания, в частности мобильным банкингом.
Изменения вступят в силу 10 декабря 2019 года . В то же время юридические лица все еще иметь возможность использовать систему дистанционного управления счетами "Клиент-Банк", сообщили на сайте "Проминвестбанка".
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Как сообщают в банке, такие изменения связаны с тем, что постепенно банк прекращает работать с физическими лицами.
Что было до этого?
- Государственная исполнительная служба ранее арестовала акции "Проминвестбанка".
- В конце августа 2019 был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета стартовала с 532 миллионов 99 тысяч гривен. Но фондовая биржа в установленный срок не получила заявок на его покупку.
- В сентябре Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал центральный офис "Проминвестбанка" в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.
- Во II квартале 2019 года "Проминвестбанк" закрыл 31 отделения.
- До конца года банк прекращает обслуживание платежных карт MasterCard.
Что известно о "Проминвестбанке"?
- "Проминвестбанк" основан в 1992 году.
- Российский "Внешэкономбанк" владеет 99,7726% акций "Проминвестбанка".
- По данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2019 год размер общих активов банка составил 37,661 миллиарда гривен. "Проминвестбанк" занимал 12 место среди 76 действующих банков в Украине.
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