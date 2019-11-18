Мобильный банкинг "Проминвестбанка" уже не работает: причина

"Проминвестбанк" прекращает предоставлять возможность физическим лицам пользоваться системой дистанционного обслуживания, в частности мобильным банкингом.

Изменения вступят в силу 10 декабря 2019 года . В то же время юридические лица все еще иметь возможность использовать систему дистанционного управления счетами "Клиент-Банк", сообщили на сайте "Проминвестбанка".

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Как сообщают в банке, такие изменения связаны с тем, что постепенно банк прекращает работать с физическими лицами.

Что было до этого?

Государственная исполнительная служба ранее арестовала акции "Проминвестбанка".

В конце августа 2019 был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета стартовала с 532 миллионов 99 тысяч гривен. Но фондовая биржа в установленный срок не получила заявок на его покупку.

В сентябре Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал центральный офис "Проминвестбанка" в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.

Во II квартале 2019 года "Проминвестбанк" закрыл 31 отделения.

До конца года банк прекращает обслуживание платежных карт MasterCard.

Что известно о "Проминвестбанке"?