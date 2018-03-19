Модель Алессандра Амбросио развелась с мужем после 13 лет отношений

Бразильская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио и Джейми Мазур расстались после 13 лет отношений, 10 из которых они были помолвлены.

Об этом пишут западные СМИ, в частности US Weekly.

"Они пытались сохранить свою семью, но не получилось", – рассказал источник из окружения теперь уже бывшей пары.

Амбросио отказалась комментировать свою личную жизнь – звезда не подтверждала и не опровергала информацию.



Амбросио и Мазур развелись после 13 лет отношений

Также папарацци подловили Алессандру, когда она возвращалась с занятий йогой, и на ее пальце все еще было золотое обручальное кольцо.



Амбросио до сих пор с обручальным кольцом

О разладе в отношениях Алессандры и Джейми поклонники модели заговорили еще несколько месяцев назад: если раньше Амбросио постоянно выставляла в Instagram семейные снимки, на которых появлялись и дети, и Мазур, то в последнее время такие кадры пропали из соцсети знаменитости.



Алессандра Амбросио и Джейми Мазур с детьми

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур с детьми