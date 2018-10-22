Модель Алессандра Амбросио засветила стройную фигуру в купальнике: пикантные фото

Модель Алессандра Амбросио в очередной раз похвасталась стройной и соблазнительной фигурой на пляже. Соответствующие снимки она опубликовала в своем блоге.

Хоть знаменитая бразильская модель Алессандра Амбросио больше не является "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret, однако это никак не повлияло на ее привлекательность и успешность. Известная манекенщица продолжает сниматься в пикантных фотосессиях, демонстрируя идеальную фигуру.

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Несмотря на насыщенный график Алессандра Амбросио находит время и для отдыха. Сразу после показа новой коллекции бренда Le Lis Blanc, который прошел в солнечной Бразилии, модель решила понежиться на пляже. Звезда одела полосатый раздельный купальник, который подчеркнул ее пышную грудь. Свой образ она дополнила соломенной шляпкой, которая очень подходила к горячему наряду.

Кроме этого, модель решила сфотографироваться в полный рост. Таким образом Алессандра Амбросио похвасталась стройной талией и упругими ягодицами, чем взбудоражила сеть.