Модель Алессандра Амброзио потрясла стильным нарядом в Каннах

Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret Алессандра Амброзио отличилась роскошным выходом на красную дорожку в Каннах. Появление модели в элегантном платье привлекло внимание всех мировых СМИ.

Алессандра Амброзио решила не следовать примеру звезд, которые демонстрировали на красной дорожке "голые" платья, а отдать предпочтение сдержанному и элегантному платью. Модель остановила свой выбор на брендовом наряде из коллекции Zuhair Murad. Платье было расшито бисером, что придает изысканности образу.

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К элегантному наряду манекенщица подобрала роскошные украшения с изумрудом. Собранные волосы и идеальный макияж завершили потрясающий "лук" Алессандры Амброзио.

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 15 Тра 2018 р. о 5:03 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 14 Тра 2018 р. о 3:53 PDT

Известно, что в роскошном наряде звезда посетила премьеру киноленты "Черный клановец", которую снял Спайк Ли. Фильм рассказывает напряженную историю афроамериканского полицейского из Колорадо – Рона Сталворта. Мужчина присоединяется к "Ку-клукс-клану" в 1979 году и настолько завоевывает их доверие, что может возглавить одно из отделений кровавой группировки.

Вероятно, непросто история киноленты и повлияла на выбор темного платья модели.

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 14 Тра 2018 р. о 2:21 PDT

Допис, поширений The Girl Next Dior (@thegirlnextdior_) 15 Тра 2018 р. о 8:30 PDT