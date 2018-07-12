Модель Алессандра Амброзио взбудоражила сеть горячими фото из Испании

"Ангел" Victoria's Secret Алессандра Амброзио, которая является одной из самых сексуальных моделей мира, опубликовала пикантные фото на Insrtagram-странице.

Алессандра Амброзио – яркий пример того, как мама двух детей может восстановить свои стройные и роскошные формы после родов. Модель каждый раз демонстрирует идеальную фигуру в соцсети, вдохновляя других женщин бороться с лишними килограммами.

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Блог "ангела" Victoria's Secret переполнен пикантными снимками, которые она, не стесняясь, выставляет на обсуждение в сети. На последних снимках Алессандра Амброзио показала соблазнительные кадры с отдыха на испанском острове Ибица. Звезда позировала перед камерой обнаженной, прикрыв свое тело плетеной корзиной для сбора оливок.

Buenos Dias Eivissa Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 11 Лип 2018 р. о 4:43 PDT

Это не единственные сексуальные фото с отдыха, горячая бразильянка опубликовала в Instagram. Звезда примерила яркий топ и соблазнительный купальник во время испанского уик-энда.

Olá Picking through Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 10 Лип 2018 р. о 4:10 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 10 Лип 2018 р. о 2:55 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 8 Лип 2018 р. о 2:44 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 6 Лип 2018 р. о 10:32 PDT