Модель Алина Байкова показала стройную фигуру во время отдыха: фото
Украинская модель Алина Байкова взяла тайм-аут после активной работы во время Недели моды в Италии. Девушка отправилась на морское побережье нежиться под солнцем.
На отдыхе Алина не только загорала и лакомилась экзотическими фруктами, а еще и покорила водный скутер, на котором попозировала в купальнике.
Снимками Байкова уже успела похвастаться в сети.
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Алина Байкова повыгибалась на водном скутере
Источник: 24 Канал
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