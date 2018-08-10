Модель Алла Костромичова похвасталась стройными ногами в бикини: фото

Украинская модель и телеведущая Алла Костромичова продемонстрировала стройную фигуру, которая является результатом регулярных тренировок и правильного питания.

Алла выложила фото в Instagram, на котором позирует в бикини, демонстрируя подтянутое тело.

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Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 10 Сер 2018 р. о 2:35 PDT

Новый снимок модели в купальнике вызвал множество комментариев с восхищением стройной фигурой.

Также Алла показала несколько летних образов с морского путешествия.

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 7 Сер 2018 р. о 10:56 PDT

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 6 Сер 2018 р. о 4:03 PDT

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 5 Сер 2018 р. о 10:47 PDT

Кто такая Алла Костромичева?

Украинская модель, которая открывала показы лучших брендов, среди которых Givenchy, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Christian Dior, Armani, Saint Laurent.



Сейчас Алла посвящает все время собственном модельному агентству, а также является ведущей популярного реалити-шоу "Топ-модель по-украински".