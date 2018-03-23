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Модель Алла Костромичова в купальнике натерлась снегом: видео

450 Читати новину українською
Алла Костромичова
Алла Костромичова / Фото из Іnstagram

Известная украинская модель и телеведущая Алла Костромичова показала, как закаляет свой организм. Модель вышла на улицу в одном купальнике и натерла снегом тело.

Веселое видео Алла выложила в своем Instagram.

"Только традиционный способ, только хардкор", – подписала ролик Костромичова.

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Модель недавно вернулась с отдыха и сразу приступила к работе – съемкам нового сезона проекта "Топ модель по-украински".

Работаем! #тмпу2018 Ждете?

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

Теги: Новости Украины LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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