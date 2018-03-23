Модель Алла Костромичова в купальнике натерлась снегом: видео
Известная украинская модель и телеведущая Алла Костромичова показала, как закаляет свой организм. Модель вышла на улицу в одном купальнике и натерла снегом тело.
Веселое видео Алла выложила в своем Instagram.
"Только традиционный способ, только хардкор", – подписала ролик Костромичова.
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Модель недавно вернулась с отдыха и сразу приступила к работе – съемкам нового сезона проекта "Топ модель по-украински".
Источник: 24 Канал
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