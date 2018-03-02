Модель Бехати Принслу показала свою фигуру после родов: фото, видео

Прошло 2 недели с момента родов 28-летней модели Бехати Принслу, как она уже почти вернулась в прежнюю форму.

Свою фигуру жена солиста группы Maroon 5 Адама Левина продемонстрировала в Instagram.

Как известно, о второй беременности Бехати Принслу сообщила осенью 2017 года, когда опубликовала фото, на котором виднелся округлившийся живот. Модель родила дочь 15 февраля. Ребенка назвали Гео Грейс. Звездная пара уже показала первое фото малыша.

Не прошло и месяца, как Принслу вернулась в дородовую форму. Знаменитость сделала публикации, где позировала в черно-белом белье. Сторонники отметили, что фигура модели существенно не изменилась, поэтому она может смело возвращаться на подиум.

@natashapoly @solidandstriped Публикация от Behati Prinsloo Levine (@behatiprinsloo) Мар 2, 2018 в 12:09 PST



Бехати Принслу после родов

Модель Бехати Принслу — жена Адама Левина