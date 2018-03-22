Модель Белла Хадид очаровала изящным образом: невероятные фото
Знаменитая американская модель Белла Хадид впечатлила элегантным платьем на модном мероприятии, которое состоялось в Китае. Новый "Лук" звезда опубликовала на Instagram странице, вызвав восторг у поклонников.
Как известно, Белла Хадид активно сотрудничает с известным брендом Dior. Так, манекенщица посетила стильное мероприятие The Art of Color, которое организовали знаменитые дизайнеры. Ее появление привлекло все внимание участников мероприятия, ведь Белла Хадид выглядела роскошно в новом платье от Dior.
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Для модного мероприятия в Шанхае модель надела пышное платье черного цвета с открытой спиной и глубоким декольте. Роскошный "лук" звезда дополнила туфлями на каблуках, безупречным макияжем и прической.
На снимках Белла Хадид позирует с имидж-директором Christian Dior Петером Филлипсом, который собственно работал над созданием идеального образа манекенщицы.
Мой милый гений, Петер Филлипс, который стал партнером на гастролях. Спасибо тебе за все это,
– тепло отозвалась о художнике Белла Хадид.
Белла Хадид с Петером Филлипсом
Роскошная модель Белла Хадид в Китае
Элегантный образ Беллы Хадид
Соблазнительный "лук" Беллы Хадид
Белла Хадид очаровала стильным образом