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Модель Белла Хадид побывала на необычном свидании: видеофакт

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Модель Белла Хадид и певец The Weeknd
Модель Белла Хадид и певец The Weeknd / Фото из свободных источников

Популярный певец The Weeknd пригласил модель Беллу Хадид на оригинальное свидание. Соответствующее видео появилось на его фан-странице в Instagram.

Белла Хадид и The Weeknd не комментируют информацию о возобновлении отношений. Однако СМИ уверены: звезды снова вместе. Все догадки журналистов подтверждают поклонники певца и модели. Сначала люди поймали Беллу Хадид и The Weekend за поцелуями на фестивале в Coachella 2018 в Калифорнии, затем во время Каннского кинофестиваля во Франции и в Париже.

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Теперь же на фан-странице вокалиста появилось видео знаменитостей из Токио. Влюбленная пара выбрала для романтической встречи нетипичное заведение – японский ресторан с "роботами", который очень популярен среди туристов. В заведении актеры, переодетые в монстров и роботов, показывают зрителям оригинальный перфоманс. Белла Хадид счастливо улыбалась от увиденного действа. Да и The Weeknd, который сидел рядом с моделью, тоже остался довольным от шоу.

 

Кроме этого, The Weeknd опубликовал фото с друзьями на фоне девушки с крыльями.

"Это больше не мечта, Белла Хадид", – написал он, подтвердив теплые отношения с моделью.

Зато сама манекенщица не публикует ничего, что может хоть как-то указать на отношения с The Weeknd. Западные СМИ предполагают, что Белла Хадид так стремится уберечь их чувства от излишнего внимания общественности.

Напомним, что The Weeknd и Белла Хадид встречались более года. Впоследствии певец закрутил роман с певицей Селеной Гомес, которая рассталась с 28-летним исполнителем, вернувшись к своему экс-возлюбленному Джастину Биберу. Хоть и вокалистка так и не удержала своего бойфренда, The Weeknd счастливо вернулся к модели Белле Хадид.

 

Теги: LifeStyle Звездные романы Музыка Мода Белла Хадид
Источник: 24 Канал
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