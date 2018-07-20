Модель Белла Хадид похвасталась идеальной фигурой на видео

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид поразила своими идеальными формами. Соответствующее видео она опубликовала на странице в Instagram.

Американская модель Белла Хадид в 21 год может похвастаться стремительной карьерой. Звезда становится частым гостем светских и официальных мероприятий, а ее лицо украшает десятки знаменитых брендов и глянца. Такой насыщенный график манекенщица решила подчеркнуть в видео.

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Последний рабочий день! Лето,

– написала она в игривого видео.

На кадрах, снятых в гримерке, волшебная Белла Хадид устроилась на кресле. Звезда в белом топе и джинсовых шортах похвасталась стройной фигурой и идеальными формами. Стоит отметить, что Белла Хадид имеет роскошный макияж, а волосы сплетены в высокий хвост.

Допис, поширений (@bellahadid) 19 Лип 2018 р. о 9:07 PDT

Это не первые кадры, которые модель публикует из-за кулис стильных съемок. Так, Белла Хадид показала творческий процесс, когда она с бокалом в руках позировала перед камерами, пританцовывая. На видео видно, что от съемки она получает огромное удовольствие.