Модель Белла Хадид показала стройную фигуру в купальнике: соблазнительные фото

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид взбудоражила сеть пикантными снимками. Фото появились на ее странице в Instagram.

Белла Хадид позировала перед камерами в розовом купальнике, щеголяя стройной фигурой и рельефным прессом. Загорелая модель сплела волосы и дополнила свой соблазнительный образ очками и золотым браслетом. Выглядела сексапильная звезда очень эффектно.

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"Еще несколько минут витамина D к холоду, пожалуйста", – игриво подписала фото модель.

Кроме этого, в блоге Беллы Хадид появились фото в мини-шортах с высокой талией и белом топе. Модель подчеркнула свою фигуру пикантным нарядом и сделала акцент на ярком макияже.

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Фото изрядно взбудоражили сеть. Беллу Хадид, которая уверяла, что не пользуется услугами пластических хирургов, заподозрили в обмане. Сторонники, завороженные стройностью звезды, заметили еще и слишком пухлые губы, которыми модель восхвалялась в Stories. В течение часа под сообщением Беллы Хадид были тысячи вопросов, которые манекенщица решила проигнорировать.



Белла Хадид увеличила губы (фото 18+)

Стоит отметить, что ранее Белла Хадид заявляла, что не смогла бы решиться на пластическую операцию. В интервью западным СМИ она опровергла все слухи об увеличении груди и коррекции носа. Однако, судя по последним фото, модель все же решилась на косметическую процедуру и увеличила свои губы.