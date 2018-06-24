Модель Деми Роуз похвасталась сексуальными формами в купальниках: фото
23-летняя "вторая Ким Кардашян" Деми Роуз теперь не только будет радовать пикантными фото в соцсетях, но и даст возможность купить стильные купальники из ее совместной коллаборации с известным производителем одежды "I SAW IT FIRST".
Британская модель опубликовала два первых купальника из кампейна вещей под названием "Ibiza". Возможно, такое название пляжным продуктам Деми решила посвятить из-за своей особой любови к испанскому острову Ибица, на котором часто сама отдыхает. Все цены на купальники стартуют от 18 фунтов стерлингов (около 600 гривен).
Читайте также: Модель Деми Роуз снялась в купальнике с откровенным декольте: фото
"Здесь официально – первый день лета! Я желаю вам всего удивительного!", – прокомментировала соблазнительный снимок Роуз на одном из роскошных испанских островов пару дней назад.
На фотографии девушка примерила стильный раздельный купальник с растительным принтом, который отлично подчеркивал ее грудь и ягодицы. Для другого фото звезда надела купальник немного другого фасона, – бюстгальтер-рубашку и крошечные бикини на завязках. Купальник выполнен в голубых тонах, который отмечался мелкими белыми полосками и цветами.
В кампейне ее купальников Деми Роуз выглядела очень эффектно и сексуально. На сайте бренда появились также другие фото в купальниках, которые едва прикрывали ее аппетитные формы.
Деми Роуз для "I SAW IT FIRST"
Выбор редакции
-
Эрдоган объявил о своей победе на выборах до официального окончания подсчета голосов24 июня, 23:45
-
Трамп призывает к немедленной депортации "без судей или суда" незарегистрированных иммигрантов24 июня, 23:07
-
Главные новости 24 июня: Нападение на ромов во Львове, расстрел в кафе Киева и выборы в Турции24 июня, 22:13