Модель Деми Роуз похвасталась сексуальными формами в купальниках: фото

23-летняя "вторая Ким Кардашян" Деми Роуз теперь не только будет радовать пикантными фото в соцсетях, но и даст возможность купить стильные купальники из ее совместной коллаборации с известным производителем одежды "I SAW IT FIRST".

Британская модель опубликовала два первых купальника из кампейна вещей под названием "Ibiza". Возможно, такое название пляжным продуктам Деми решила посвятить из-за своей особой любови к испанскому острову Ибица, на котором часто сама отдыхает. Все цены на купальники стартуют от 18 фунтов стерлингов (около 600 гривен). Читайте также: Модель Деми Роуз снялась в купальнике с откровенным декольте: фото "Здесь официально – первый день лета! Я желаю вам всего удивительного!", – прокомментировала соблазнительный снимок Роуз на одном из роскошных испанских островов пару дней назад. Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 21 Чер 2018 р. о 4:19 PDT На фотографии девушка примерила стильный раздельный купальник с растительным принтом, который отлично подчеркивал ее грудь и ягодицы. Для другого фото звезда надела купальник немного другого фасона, – бюстгальтер-рубашку и крошечные бикини на завязках. Купальник выполнен в голубых тонах, который отмечался мелкими белыми полосками и цветами. Hi there️ Bikini: Ibiza by Demi Rose with @isawitfirst Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 18 Чер 2018 р. о 4:48 PDT В кампейне ее купальников Деми Роуз выглядела очень эффектно и сексуально. На сайте бренда появились также другие фото в купальниках, которые едва прикрывали ее аппетитные формы.

Деми Роуз для "I SAW IT FIRST"