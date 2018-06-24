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Модель Деми Роуз похвасталась сексуальными формами в купальниках: фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

23-летняя "вторая Ким Кардашян" Деми Роуз теперь не только будет радовать пикантными фото в соцсетях, но и даст возможность купить стильные купальники из ее совместной коллаборации с известным производителем одежды "I SAW IT FIRST".

Британская модель опубликовала два первых купальника из кампейна вещей под названием "Ibiza". Возможно, такое название пляжным продуктам Деми решила посвятить из-за своей особой любови к испанскому острову Ибица, на котором часто сама отдыхает. Все цены на купальники стартуют от 18 фунтов стерлингов (около 600 гривен).

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"Здесь официально – первый день лета! Я желаю вам всего удивительного!", – прокомментировала соблазнительный снимок Роуз на одном из роскошных испанских островов пару дней назад.

 

На фотографии девушка примерила стильный раздельный купальник с растительным принтом, который отлично подчеркивал ее грудь и ягодицы. Для другого фото звезда надела купальник немного другого фасона, – бюстгальтер-рубашку и крошечные бикини на завязках. Купальник выполнен в голубых тонах, который отмечался мелкими белыми полосками и цветами.

 

Hi there️ Bikini: Ibiza by Demi Rose with @isawitfirst

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

В кампейне ее купальников Деми Роуз выглядела очень эффектно и сексуально. На сайте бренда появились также другие фото в купальниках, которые едва прикрывали ее аппетитные формы.


Деми Роуз для "I SAW IT FIRST"

Теги: Мода LifeStyle Эротика
Источник: 24 Канал
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