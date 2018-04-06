Модель Деми Роуз похвасталась соблазнительной фигурой: фото

Британская модель Деми Роуз в очередной раз доказала, что умеет демонстрировать свою сексуальную фигуру.

Девушка поделилась Instagram снимком из особняка-ресторана Hockwold Hall, где часто проводят свадьбы и другие церемонии.

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На кадре 23-летняя Роуз проедемонстрировала свои пышные формы в крохотных красочных шортиках и топе. Модель довершила образ высокими сапогами яркого розового цвета.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 5 Кві 2018 р. о 1:29 PDT

Кто такая Деми Роуз?



Деми Роуз Мауби родилась в городе Саттон Колфилд в Великобритании. В 2015 году она переехала в США и стала участницей модельного реалити-шоу TAZ'S MODELS. Это и принесло ей популярность.



Сейчас на Instagram модели подписаны свыше шести миллионов человек.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 24 Бер 2018 р. о 5:29 PDT