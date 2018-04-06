Модель Деми Роуз похвасталась соблазнительной фигурой: фото
Британская модель Деми Роуз в очередной раз доказала, что умеет демонстрировать свою сексуальную фигуру.
Девушка поделилась Instagram снимком из особняка-ресторана Hockwold Hall, где часто проводят свадьбы и другие церемонии.
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На кадре 23-летняя Роуз проедемонстрировала свои пышные формы в крохотных красочных шортиках и топе. Модель довершила образ высокими сапогами яркого розового цвета.
Кто такая Деми Роуз?
Деми Роуз Мауби родилась в городе Саттон Колфилд в Великобритании. В 2015 году она переехала в США и стала участницей модельного реалити-шоу TAZ'S MODELS. Это и принесло ей популярность.
Сейчас на Instagram модели подписаны свыше шести миллионов человек.
Источник: 24 Канал
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