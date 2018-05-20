Модель Деми Роуз показала пышную грудь в провокационных видео 18+

Известная пышнотелая модель Деми Роуз не стесняется удивлять сеть своими откровенными снимками и видеороликами. На днях 23-летняя звезда зажгла сеть эротическим видео, где в сексуальном купальнике она пьет алкоголь прямо из бутылки.

Британская "Ким Кардашьян" смогла сбить с толку фанатов своим пикантным видеороликом на отдыхе в Испании. Белый купальник с черным поясом едва прикрывал ее грудь, которые виднелись по бокам ее тела.

Читайте также: Модель Деми Роуз показала пышную грудь и ягодицы на мексиканском пляже: фото

Деми свои выходные решила встретить глотком алкоголя, который решил отпить из стеклянной бутылки. Эротическое видео меньше чем за день пересмотрели почти 700 тысяч пользователей Instagram.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 18 Тра 2018 р. о 6:35 PDT

Роуз перед этим также поделилась несколькими очень соблазнительными фотографиями, на которых позирует в не менее откровенных образах.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 17 Тра 2018 р. о 2:24 PDT

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 16 Тра 2018 р. о 4:07 PDT

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 15 Тра 2018 р. о 4:36 PDT