Модель Деми Роуз показала пышную грудь в провокационных видео 18+
Известная пышнотелая модель Деми Роуз не стесняется удивлять сеть своими откровенными снимками и видеороликами. На днях 23-летняя звезда зажгла сеть эротическим видео, где в сексуальном купальнике она пьет алкоголь прямо из бутылки.
Британская "Ким Кардашьян" смогла сбить с толку фанатов своим пикантным видеороликом на отдыхе в Испании. Белый купальник с черным поясом едва прикрывал ее грудь, которые виднелись по бокам ее тела.
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Деми свои выходные решила встретить глотком алкоголя, который решил отпить из стеклянной бутылки. Эротическое видео меньше чем за день пересмотрели почти 700 тысяч пользователей Instagram.
Роуз перед этим также поделилась несколькими очень соблазнительными фотографиями, на которых позирует в не менее откровенных образах.