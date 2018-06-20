Модель Деми Роуз показала соблазнительную фигуру в купальнике: фото 18+
23-летняя британская модель Деми Роуз в который раз соблазняет своих поклонников новыми фото в соцсети.
Так, девушка опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.
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Пышногрудая Деми Роуз появилась перед поклонниками в голубом купальнике с цветочным принтом во время новой фотосессии на пляже Ибицы. Волосы девушка украсила белой розой.
Деми Роуз / Instagram
Отметим, что стоит такой купальник 18 фунтов стерлингов (630 грн).
Купальник Деми Роуз / Скриншот
Кто такая Деми Роуз?
Британская модель, параметры которой далеки от общепринятых стандартов. Но это не помешало Деми добиться успеха в модельном мире и в интернет-пространстве.
Источник: 24 Канал
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