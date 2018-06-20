Модель Деми Роуз показала соблазнительную фигуру в купальнике: фото 18+

23-летняя британская модель Деми Роуз в который раз соблазняет своих поклонников новыми фото в соцсети.

Так, девушка опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

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Пышногрудая Деми Роуз появилась перед поклонниками в голубом купальнике с цветочным принтом во время новой фотосессии на пляже Ибицы. Волосы девушка украсила белой розой.



Деми Роуз / Instagram

Отметим, что стоит такой купальник 18 фунтов стерлингов (630 грн).

Купальник Деми Роуз / Скриншот

Кто такая Деми Роуз?

Британская модель, параметры которой далеки от общепринятых стандартов. Но это не помешало Деми добиться успеха в модельном мире и в интернет-пространстве.