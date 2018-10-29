Модель Деми Роуз прогулялась в игривом образе кошки: фото

23-летняя модель Деми Роуз тоже приобщилась к празднованию Хэллоуина, посетив вечеринку в одном из ресторанов Лондона.

Для такого события Деми выбрала провокационный образ: комбинезон-сетку и кожаное боди, которые едва прикрывали пышные формы модели. Девушка дополнила дерзкий образ кожаной курткой и кожаными ботфортами.

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Деми Роуз

Роуз нарисовала на лице носик и усы, чтобы завершить look сексуальной кошки.

Как вам такой образ на Хэллоуин?

Кто такая Деми Роуз?Британская модель, которая прославилась благодаря нестандартной пышной фигуре. Девушка сумела покорить не только модельный мир, но и интернет-пространство. Снимки Деми за считанные минуты набирают тысячи лайков в Іnstagram, а количество подписчиков скоро достигнет 8 миллионов.