Модель Деми Роуз снялась в купальнике с откровенным декольте: фото
23-летняя британская модель Деми Роуз продемонстрировала свою сексуальную фигуру во время новой фотосессии на пляже Ибицы.
Деми, которую в сети также называют "британской Ким Кардашян", позировала в белом купальнике с глубоким вырезом. Образ девушки довершала блестящая накидка и ювелирные украшения в виде золотых сережек и браслетов.
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Деми Роуз
Ранее Роуз поделилась с Mail Online, что придерживается очень строгой диеты, поскольку ее фигура быстро набирает вес.
Источник: Daily Mail
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