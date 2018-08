Модель Деми Роуз вышла на публику в "голом" комбинезоне: фото

Одна из самых известных британских пышнотелых моделей Деми Роуз потрясла своим образом, который выбрала на светское мероприятие.

Деми однозначно стала звездой вечера, когда пришла в прозрачном комбинезоне на мероприятие, которое организовал производитель одежды "I SAW IT FIRST". Девушка посветила пышными формами и охотно позировала перед фотокамерами.

23-летняя модель и звезда сети недавно отдыхала на Ибице, и ее золотистая загар прекрасно гармонировал с комбинезоном.

Деми Роуз