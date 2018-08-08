Модель Деми Роуз вышла на публику в "голом" комбинезоне: фото
Одна из самых известных британских пышнотелых моделей Деми Роуз потрясла своим образом, который выбрала на светское мероприятие.
Деми однозначно стала звездой вечера, когда пришла в прозрачном комбинезоне на мероприятие, которое организовал производитель одежды "I SAW IT FIRST". Девушка посветила пышными формами и охотно позировала перед фотокамерами.
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23-летняя модель и звезда сети недавно отдыхала на Ибице, и ее золотистая загар прекрасно гармонировал с комбинезоном.
Деми Роуз
Источник: Daily Mail
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