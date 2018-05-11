Модель Деми Роуз засветила пышные формы в бикини: 18+

Британская модель Деми Роуз не перестает кичиться аппетитными формами. 23-летняя манекенщица поражает откровенностью на странице в Instagram.

Деми Роуз активно ведет свой блог в социальной сети и активно делится пикантными кадрами с отдыха и личной жизни. Из-за откровенных снимков звезда получила большую популярность в сети. Сейчас более 6,8 миллиона пользователей Instagram следят за жизнью модели и ежедневно оставляют тысячи восторженных комментариев.

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Недавно Деми Роуз решила похвастаться новым пляжным нарядом. Модель примерила синий купальник с бикини, который едва прикрывал обнаженные пышные формы. Пляжный наряд из коллекции бренда Fashion Nova подчеркнул аппетитные формы Деми Роуз.



На кадрах видно, что звезда позирует перед зеркало в комнате. Вероятно, съемку она вела в своем доме в Лондоне. Позади Деми Роуз виднеется ее кровать и комод. Атласное постельное белье сиреневого цвета добавило еще большей пикантности образу 23-летней модели.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 9 Тра 2018 р. о 4:25 PDT