Модель Деми Роуз показала пышные формы в сексуальной фотосессии на пляже: 18+

В 23 года британка Деми Роуз завоевали миллионы поклонников во всем мире. Все потому, что модель активно участвует в горячих съемках, которыми делится в соцсети.

Теперь же звезда потрясла поклонников новыми фотографиями с отдыха в городе Тулум, в Мексике. На пляже Деми Роуз не скрывала своей сексуальности и решила позагорать без купальника. Пышную грудь она едва прикрыла белой туникой, которая пикантно открывала обнаженное тело манекенщицы.

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Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 14 Лип 2018 р. о 4:15 PDT

Это не единственное откровенное фото, которое появилось на странице Деми Роуз последнее время. Модель, как и ее коллега Эмили Ратаковски, любит демонстрировать красоту своего тела в сексуальных фотосессиях. Звезда не стесняется позировать перед камерой в обольстительном белье и даже делает видео в крошечном наряде.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 10 Лип 2018 р. о 5:37 PDT

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 4 Лип 2018 р. о 6:04 PDT