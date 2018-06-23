Модель Джиджи Хадид показала забавные детские фото

Супермодель Джиджи Хадид поздравила своего младшего брата Анвара с днем рождения.

Так, Джиджи написала об этом на своей странице в Instagram и опубликовала собственные архивные фото из их с Анваром детства.

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"Ему сегодня 19!" – прокомментировала фотографию певица.



Анвар и ДжиджиХадид в детстве / Instagram