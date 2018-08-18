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Модель Джиджи Хадид посетила лагерь для беженцев в Южной Азии: фото и видео

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Джиджи Хадид в Южной Азии
Джиджи Хадид в Южной Азии / Соцсети

Американка Джиджи Хадид привыкла шагать по роскошным подиумам, демонстрируя красоту своего тела в стильных нарядах. Но не только на модных показах манекенщица вызывает у поклонников восхищение. Недавно звезда отправилась в Южную Азию, где посетила лагерь для беженцев.

Одна из самых известных моделей мира Джиджи Хадид присоединилась к знаменитостям, которые активно занимаются благотворительностью. Американская манекенщица отправилась в Бангладеш, что в Южной Азии. В рамках гуманитарной миссии Детского фонда ООН звезда встретилась с беженцами в специальном лагере.

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"Лагерь беженцев имени Джемтоли, Бангладеш. Население: 45 470 (по состоянию на 21 июня 2018 года). Во всех лагерях сейчас нуждаются в гуманитарной помощи 1,3 миллиона человек, более половины из них – дети", – сообщила Джиджи Хадид.

Модель рассказала, о положении предоставления образовательных и медицинских услуг в Бангладеш. Таким образом звезда стремится привлечь внимание мира к проблемам беженцев.

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Стоит отметить, что Джиджи Хадид из уважения к традициям надела закрытую одежду и накинула на голову шаль. А во время общения с мусульманками завернула волосы в хиджаб.

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

По совету психологов, дети в лагере для беженцев занимаются спортом и различными видами искусства. Так несовершеннолетние легче борются с психологическими проблемами, связанными со стилем жизни беженцев. Поэтому Джиджи Хадид охотно присоединилась к такой терапии. Модель сыграла с детьми в футбол и приняла участие в импровизированном концерте.

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Теги: LifeStyle Мода Джиджи Хадид благотворительность Бангладеш
Источник: 24 Канал
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