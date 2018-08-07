Модель Джиджи Хадид примерила образ сексапильного кролика: горячие фото

Популярная американская модель снялась для глянца в пикантном наряде. Звезда примерила образ сексапильного кролика, чем удивила своих поклонников.

Джиджи Хадид – одна из самых популярных моделей мира. Манекенщица активно участвует в стильных показах и съемках для модных глянцев. При этом звезда не отказывается и от горячих фотосессий.

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Так, для журнала Love Magazine очаровательная Джиджи перевоплотилась в обольстительного кролика. Сама съемка напоминала кадры из "Алисы в стране чудес". Перед камерой Джиджи Хадид позировала в соблазнительных платьях и экстравагантных масках.

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 6 Сер 2018 р. о 10:35 PDT

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 6 Сер 2018 р. о 10:41 PDT

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 6 Сер 2018 р. о 1:49 PDT

В сети фото вызвали противоречивые комментарии. Одни сторонники модели одобрительно отозвались о новой фотосессии Джиджи Хадид, другие заявили, что это худшие снимки модели. Больше всего разногласий вызвала фотография, на которой манекенщица надела жуткую маску, показав свое роскошное тело.