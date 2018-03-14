Модель Джиджи Хадид разорвала отношения с популярным певцом

Американская супермодель Джиджи Хадид заявила об окончании отношений с известным британским певцом и экс-участником группы One Direction Зейном Маликом,

Об этом пара объявила в социальной сети Twitter.

22-летняя модель и 25-летний певец познакомились в 2015 году на светской вечеринке, организованной сестрой Ким Кардашян Кендалл Дженнер. С тех пор за отношениями звездной пары следил весь мир. Однако Джиджи Хадид и Зейн Малик после 3 лет отношений решили разойтись.

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Пока не ясно, что стало причиной такого решения. По словам инсайдеров зарубежных СМИ, значительное расхождение в графиках работы повлияло на отношения звезд.

Заявления о расставании всегда кажутся безличными, так как нельзя описать словами то, что люди пережили за несколько лет – не только в отношениях, но и в жизни в целом. Я всегда буду благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с Зейном. Я хочу только лучшего для него и буду продолжать поддерживать его как человека, к которому чувствую безмерное уважение и любовь,

– написала Джиджи Хадид.

Зейн Малик также написал, что всегда будет уважать и ценить модель за те отношения, которые у них были. В то же время он обратился к поклонникам с благодарностью за понимание их решения.

"У нас с Джиджи были прекрасные, значимые, полные любви и веселья отношения. И я испытываю огромное уважение и восхищение в отношении Джиджи. У нее прекрасная душа. Я благодарен всем нашим фанатам за то, что они уважают это трудное решение и нашу личную жизнь в это время. Мы хотели бы, чтобы эту новость вы узнали от нас. Мы любим вас всех", – отметил Зейн Малик.