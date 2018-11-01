Модель Ирина Шейк засветила роскошное платье на королевском приеме: фото

Одна из самых известных моделей мира Ирина Шейк поразила сеть стильным и изящным образом. Манекенщица надела роскошное вечернее платье на королевский прием в Букингемском дворце.

На днях в Великобритании состоялся торжественный прием по случаю предстоящего дня рождения принца Чарльза. К 70-летию сына Елизаветы II уже начались грандиозные подготовки, а сотни знаменитостей получили приглашение на мероприятие. Среди них – известная модель российского происхождения Ирина Шейк.

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Манекенщица опубликовала несколько фото с торжественного приема в Букингемском дворце. На мероприятии она засветила роскошное светлое платье от бренда Temperley, украшенное серебряным орнаментом. К платью Ирина Шейк подобрала туфли на каблуках и сделала стильную прическу. Выглядела модель очень эффектно.

Отметим, что Ирина Шейк попала в Букингемский дворец в числе испанской делегации от компании Porcelanosa. С фирмой модель сотрудничает не один год, участвуя в рекламных кампейнах. Кроме этого, Ирина совместно с Porcelanosa содействовали реализации нескольких благотворительных программ королевской семьи, поэтому является званым гостем во дворце.