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      Модель Ирина Шейк засветила роскошное платье на королевском приеме: фото

      114 Читати новину українською
      Ирина Шейк
      Ирина Шейк / Фото из соцсетей

      Одна из самых известных моделей мира Ирина Шейк поразила сеть стильным и изящным образом. Манекенщица надела роскошное вечернее платье на королевский прием в Букингемском дворце.

      На днях в Великобритании состоялся торжественный прием по случаю предстоящего дня рождения принца Чарльза. К 70-летию сына Елизаветы II уже начались грандиозные подготовки, а сотни знаменитостей получили приглашение на мероприятие. Среди них – известная модель российского происхождения Ирина Шейк.

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      Манекенщица опубликовала несколько фото с торжественного приема в Букингемском дворце. На мероприятии она засветила роскошное светлое платье от бренда Temperley, украшенное серебряным орнаментом. К платью Ирина Шейк подобрала туфли на каблуках и сделала стильную прическу. Выглядела модель очень эффектно.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

      Отметим, что Ирина Шейк попала в Букингемский дворец в числе испанской делегации от компании Porcelanosa. С фирмой модель сотрудничает не один год, участвуя в рекламных кампейнах. Кроме этого, Ирина совместно с Porcelanosa содействовали реализации нескольких благотворительных программ королевской семьи, поэтому является званым гостем во дворце.

      Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Ирина Шейк
      Источник: 24 канал
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