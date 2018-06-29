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22:30, 29 июня
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Модель из Нью-Йорка выращивает более полутысячи растений в квартире: впечатляющие фото

223 Читати новину українською
Саммер Рейн Оукс
Саммер Рейн Оукс / Instagram / @homesteadbrooklyn

Настоящие городские джунгли устроила в своей квартире, площадью 100 квадратных метров, модель, писательница и эколог Саммер Рейн Оукс. Масштабы ее растительного хобби просто поражают!

Девушка является известной защитницей природы и настоящей поклонницей различных саженцев. Бруклинская квартира модели вмещает в себя более 500 растений, которые даже периодически приносят ей плоды.

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Саммер отмечает, что создать сад в квартире непросто, поскольку нужно для этого иметь много пространства, почвы и особенно солнечного света. Но ей с этим действительно повезло.

Мне повезло, что у меня есть окна с обеих сторон моего дома, с одной стороны на юг, который получает много света и одну сторону на север,
–  прокомментировала свое удивительное пространство в квартире девушка.

Ее любовь к растениям изрядно связана с детством. По ее словам, она "выросла на пяти акрах земли в сельской местности в Пенсильвании вместе с цыплятами, козами и фруктовым садом".

Теги: LifeStyle Экология
Источник: Modern Farmer
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