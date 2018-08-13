Модель Эльза Госк надела роскошное платье без белья: пикантные фото

Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret Эльза Госк засветилась в сексапильном образе. Шведская модель надела на голое тело атласное платье, чем поразила сеть.

Эльза Госк умеет удивить своих поклонников. То звезда показывает, как выглядит до выхода на Каннском фестивале, демонстрируя обнаженное тело, то принимает участие в пикантных съемках. Теперь супермодель решила забыть о белье и надеть платье поверх голого тела.

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В таком образе соблазнительная Эльза Госк прогулялась по улицам американского Нью-Йорка. Модель надела атласное платье цвета фуксии, в котором виднелась грудь звезды Victoria's Secret. Пикантности образу Эльзы добавлял и разрез платья, который обнажал стройные ноги манекенщицы.

Допис, поширений Model’s Playlist (@modelsplaylist) 13 Сер 2018 р. о 1:32 PDT

К пикантному образу знаменитость подобрала кроссовки и очки. Обыденная прическа и стильные очки завершили look Эльзы Госк.



Эльза Госк: пикантный образ

Модель Эльза Госк в Нью-Йорке

Стоит отметить, что не только жители Нью-Йорка могли увидеть сексапильный образ модели, но и туристы. Все потому, что звезда посетила картинную галерею и полюбовалась полотнами известных художников.



Эльза Госк в картинной галерее Нью-Йорка