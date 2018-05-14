Модель Эльза Госк обнажилась перед камерой: фото 18+

Шведская модель Эльза Госк является одной из самых популярных моделей Victoria's Secret. Звезда имеет роскошное тело, которое не стесняется демонстрировать перед камерой.

На странице в Instagram знаменитая манекенщица опубликовала пикантные фото, которыми очаровала поклонников.

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Известно, что Эльза Госк находится в Каннах, где проходит кинофестиваль. Модель уже успела продемонстрировать роскошный наряд, от которого невозможно было отвести взгляд. "Ангел" Victoria's Secret в розовом платье выглядела роскошно.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 12 Тра 2018 р. о 11:24 PDT

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 13 Тра 2018 р. о 3:54 PDT

Однако Эльза Госк решила не только показать удивительный наряд, но и то, как она выглядела до примерки платья. Модель красовалась перед камерой с обнаженной грудью, которую игриво прикрыла руками. Трусы бежевого цвета едва были заметны на стройном теле звезды.

Эльза Госк украсила свой сексуальный образ ожерельем с бриллиантами и браслетом. Драгоценные вещи были от бренда Chopard.

@chopard Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 12 Тра 2018 р. о 3:06 PDT

Идеальная прическа и макияж Эльзы Госк завершили пикантный "лук". Стоит отметить, что и в одежде, и без нее модель выглядит потрясающе. Раньше Эльза Госк открыла секрет своей стройности: поддерживать себя в такой форме ей помогают ежедневные тренировки.