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Модель Эльза Госк обнажилась перед камерой: фото 18+

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Эльза Госк обнажилась перед камерой
Эльза Госк обнажилась перед камерой

Шведская модель Эльза Госк является одной из самых популярных моделей Victoria's Secret. Звезда имеет роскошное тело, которое не стесняется демонстрировать перед камерой.

На странице в Instagram знаменитая манекенщица опубликовала пикантные фото, которыми очаровала поклонников.

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Известно, что Эльза Госк находится в Каннах, где проходит кинофестиваль. Модель уже успела продемонстрировать роскошный наряд, от которого невозможно было отвести взгляд. "Ангел" Victoria's Secret в розовом платье выглядела роскошно.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Однако Эльза Госк решила не только показать удивительный наряд, но и то, как она выглядела до примерки платья. Модель красовалась перед камерой с обнаженной грудью, которую игриво прикрыла руками. Трусы бежевого цвета едва были заметны на стройном теле звезды.

Эльза Госк украсила свой сексуальный образ ожерельем с бриллиантами и браслетом. Драгоценные вещи были от бренда Chopard.

 

Drippin in @chopard ️

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

@chopard

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Идеальная прическа и макияж Эльзы Госк завершили пикантный "лук". Стоит отметить, что и в одежде, и без нее модель выглядит потрясающе. Раньше Эльза Госк открыла секрет своей стройности: поддерживать себя в такой форме ей помогают ежедневные тренировки.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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