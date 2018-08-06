Модель Эльза Хоск показала соблазнительное тело в брендовом купальнике: горячие фото

Шведская модель Эльза Хоск, которая является одной из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret, показала соблазнительное тело в купальнике. Манекенщица надела пляжную одежду от коллеги по подиуму Эмили Ратаковски.

Брендовые купальники от Эмили Ратаковски становятся все более популярными в мире. В одежде Inamorataswim недавно покрасовалась шведская модель Эльза Хоск. Пока неизвестно, была ли это финансовая договоренность двух моделей, или "ангел" Victoria's Secret просто решила показать брендовую одежду. Снимки вышли очень жаркими.

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Перед камерой Эльза Хоск позировала в закрытом купальнике мятного цвета. Звезда показала роскошную фигуру с идеальным загаром. Тело Эльзы было смазано лосьоном, что придало сексуальности ее снимкам.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 6 Сер 2018 р. о 5:06 PDT

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 6 Сер 2018 р. о 5:24 PDT

Как известно, Эльза Хоск – не единственная звезда, которая уже надевала дизайнерские вещи от Эмили Ратаковски. В таком же купальнике покрасовалась дочь культового актера и продюсера Энди Гарсиа – пышнотелая модель Алессандра.

Допис, поширений Alessandra Garcia Lorido (@alessandragl) 31 Лип 2018 р. о 11:16 PDT

Допис, поширений Alessandra Garcia Lorido (@alessandragl) 5 Сер 2018 р. о 8:35 PDT

Но первенство в рекламе собственного бренда принадлежит самой Эмили Ратаковски. Она искусно позирует в белье, придумывая для этого самые сексуальные позы.

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 4 Сер 2018 р. о 11:14 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 31 Лип 2018 р. о 3:41 PDT