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Модель Эльза Хоск показала соблазнительное тело в брендовом купальнике: горячие фото

67 Читати новину українською
Эльза Хоск
Эльза Хоск / Фото из свободных источников

Шведская модель Эльза Хоск, которая является одной из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret, показала соблазнительное тело в купальнике. Манекенщица надела пляжную одежду от коллеги по подиуму Эмили Ратаковски.

Брендовые купальники от Эмили Ратаковски становятся все более популярными в мире. В одежде Inamorataswim недавно покрасовалась шведская модель Эльза Хоск. Пока неизвестно, была ли это финансовая договоренность двух моделей, или "ангел" Victoria's Secret просто решила показать брендовую одежду. Снимки вышли очень жаркими.

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Перед камерой Эльза Хоск позировала в закрытом купальнике мятного цвета. Звезда показала роскошную фигуру с идеальным загаром. Тело Эльзы было смазано лосьоном, что придало сексуальности ее снимкам.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

Как известно, Эльза Хоск – не единственная звезда, которая уже надевала дизайнерские вещи от Эмили Ратаковски. В таком же купальнике покрасовалась дочь культового актера и продюсера Энди Гарсиа – пышнотелая модель Алессандра.

 

 

Но первенство в рекламе собственного бренда принадлежит самой Эмили Ратаковски. Она искусно позирует в белье, придумывая для этого самые сексуальные позы.

 

 

 

Теги: LifeStyle Эмили Ратажковски Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
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Новости за 6 августа
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