Модель Эльза Хоск прикрыла обнаженное тело фатином: откровенные фото для глянца

"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Эльза Хоск стала звездой нового выпуска американского глянца Elle. Для фотосета модель выбрала несколько очень сексуальных и даже эротических образов.

Новые фото появились в соцсетях. Страницы сентябрьского журнала 29-летняя шведская модель украсила в нарядах премиальных марок, в частности Gucci. Один из образов был очень пикантным и едва скрывал грудь и ягодицы звезды – на ней был только прозрачный фатин и роскошное колье.

Читайте также: Как сделать макияж в стиле "ангел" Victoria's Secret: видеоурок Эльзы Госк

Эльза Хоск для Elle US

Роскошные платья с откровенными декольте, комбинезоны, боди и высокие ботфорты очень подходили стройной и высокой модели. Автором фотосъемки в Нью-Йорке стала Зои Гроссман.



Эльза Хоск для Elle US