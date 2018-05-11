Модель Эмили Ратаковски приобрела роскошный особняк в Лос-Анджелесе: фото

Популярная американская модель Эмили Ратаковски стала владелицей роскошного дома в Лос-Анджелесе. Звезда приобрела недвижимость совместно с мужем.

Об этом сообщаетThe Daily Mail.

Знаменитая манекенщица выбрала стильный особняк в известном районе Эхо-Парк, что в солнечном Лос-Анджелесе. Дом обошелся Эмили Ратаковски и ее мужу Себастьяну Бор-Макларду в кругленькую сумму – 2 миллиона долларов.

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Общая площадь дома – 1650 квадратных метров. В квартире есть кухня, офис и гостиная с большим кирпичным камином, а еще три спальни и три ванные комнаты. Комната, которую выбрали хозяева дома, оснащена гардеробом. Помещение имеет большие окна, из которых открывают роскошные виды.

Рядом с главным поместьем расположен гостевой домик, который соединяется с виллой закрытым бассейном. Недавно во всех комнатах был сделан ремонт, поэтому вероятно, что Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Маклард ближайшее время переедут в поместье. Согласно фото, стильный дом является очень светлым и имеет много натурального дерева. Также в доме установлен 15-метровый камин.

Отметим, что Эмили Ратаковск и продюсер и актер Себастьян Бир-Маклард поженились 23 февраля 2018 года. Счастливое событие стало настоящей неожиданностью для поклонников звездной пары. Даже родители модели узнали о бракосочетании дочери сразу после церемонии.